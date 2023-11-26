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        Diyarbakır'da "change" araç soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da "change" araç soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 09:06 Güncelleme: 26.11.2023 - 09:06
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        Diyarbakır'da "change" araç soruşturmasında 7 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da "change" araç soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık ve Gasp Büro ekipleri, ağır hasarlı araçları satın alarak, çalıntı ve hacizli yakalamalı araçlarla değişim yaptıktan sonra üçüncü kişilere sattıkları belirlen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışmasında, çete üyelerinin araçlara aynı marka ve modeldeki başka araçların plakalarını takarak polis denetiminden kurtulmayı planladıkları, sorguda bej görünen aracın rengi gri olduğu anlaşılınca planlarının bozulduğu ortaya çıktı.

        Tespit çalışmasında çalıntı araçlara mahkeme kararıyla el konularak incelemeye gönderildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen "Kasis" adlı operasyonda, araç çaldıkları ve change yaparak haksız kazanç temin ettikleri iddiasıyla D.Y, E.A, G.O, M.Ç, H.D, M.S. ve T.K. yakalandı.

        Aramalarda, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda ikiz plaka ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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