Diyarbakır'da üniversite öğrencisi ürettiği bitkisel ürünlerin tanıtımını yaptı Diyarbakır'da üniversite öğrencisi Elif Gülsude Damar, sabun, tıbbi yağ, organik merhem ve sirke gibi ürettiği çeşitli ürünleri tanıttı.

Diyarbakır'da üniversite öğrencisi Elif Gülsude Damar, sabun, tıbbi yağ, organik merhem ve sirke gibi ürettiği çeşitli ürünleri tanıttı.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Elif Gülsude Damar, yaptığı girişimcilik ile 3 yıldır çeşitli organik ürünler üretiyor.

Yenilebilir sabun, tıbbi yağ, organik merhem ve sirke gibi çeşitli ürünler üreten Damar, aynı zamanda Dicle Üniversitesi Teknokent bünyesinde firma kurdu ve Diyarbakır'da yetişen endemik bir bitkiyle sedef hastalığı için kişiselleştirilmiş tedavi yöntemi üzerine çalışmalar yürütüyor.

Damar, merkez Sur ilçesindeki Ahmed Arif Edebiyat Müzesi'nde düzenlediği lansmanda ürettiği ürünleri tanıttı, katılımcılara bilgi verdi.

Elif Gülsude Damar, AA muhabirine, 2019 yılından bu yana topraktan aldığı ilham ile çeşitli ürünler üretme çabasında olduğunu söyledi.

Dicle Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ve çeşitli çalışmalar yapan bir firmasının bulunduğunu belirten Damar, bu firmada çeşitli hastalıklar için ürünler geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Tıbbi aromatik bitkiler ile de ilgilendiğini dile getiren Damar, şöyle konuştu:

"Tıbbi aromatik bitki mahsullerini katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz. Şu anda en çok atık gözüyle bakılan ürünlerden biri olan meşe küllerini doğal yöntemlerle çeşitli işlemlerden geçirip doğal kostik üretiyoruz ve bu şekilde sabunlar yapıyoruz. Yaklaşık 20 çeşit sabun var."

İnsanların şifa bulması için gayret ettiğini anlatan Damar, projelerinde kar amacı gütmediğini, insanlara fayda sunacak ürünler ortaya çıkarmaya çalıştığını aktardı.

Sabunun yanı sıra kremler ve balmumu ile tıbbi yağlar kullanarak merhem ürettiklerini ifade eden Damar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Piyasaya sunacağımız toplam ürün yelpazemiz şu anda 30 ila 50 arasında. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere ilk önce üç ilde satışlarımıza başlamayı, bunun dışında farklı ticari yöntemler ile insanlarla buluşturmayı amaçlıyoruz. Diyarbakır'dan başladık. İlerleyen süreçlerde yaygınlaşmayı ve ülke geneline ulaşmayı amaçlıyorum."