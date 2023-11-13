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        Otomobille, motosikletli Yunus ekibine çarpan 16 yaşındaki sürücü tutuklandı

        DİYARBAKIR´datakip sırasında motosikletli Yunus ekibine çarparak 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü A.E.A. (16), tutuklandı. A.E.A., ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:20
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        Otomobille, motosikletli Yunus ekibine çarpan 16 yaşındaki sürücü tutuklandı
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        DİYARBAKIR´datakip sırasında motosikletli Yunus ekibine çarparak 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü A.E.A. (16), tutuklandı. A.E.A., ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyledi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi´nde meydana geldi. Polis ekipleri, A.E.A. yönetimindeki 23 FN 454 plakalı otomobile `dur´ ihtarında bulundu. Ancak A.E.A. yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında A.E.A.´nın kullandığı otomobil, motosikletli Yunus ekibine çarptı. Kazada motosikletten düşen 2 polis memuru, yaralandı. Motosiklet ise önündeki kamyona çarptı. A.E.A. otomobili bırakıp kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        `EHLİYETİM OLMADIĞI İÇİN KAÇTIM´

        Polis ekipleri, yaptığı çalışmayla kısa sürede A.E.A.´yı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.E.A., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyen A.E.A., tutuklandı.

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