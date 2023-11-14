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        DİYARBAKIR´DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

        DİYARBAKIR´daiki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 01:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 01:28
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        DİYARBAKIR´DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI
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        DİYARBAKIR´daiki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi 450 Evler Kavşağı´nda meydana geldi. A.K. yönetimindeki 38 VH 606 plakalı otomobil, R.T. idaresindeki 35 PH 764 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından savrulan R.T. yönetimindeki otomobil direğe, diğer otomobil ise duvara çarparak durabildi. Kazada otomobillerdeki 1´i çocuk, 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Görüntü Dökümü

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        -Kazaya karışan otomobiller

        -Sağlık ve polis ekipleri

        -Genel görüntü

        DHA-Gündem - Türkiye-Diyarbakır - Gıyasettin TETİK, Seyfettin EKEN

        2023-11-14 01:23:52

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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