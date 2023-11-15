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        Diyarbakır´da, Gemlik yürüyüşü için 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı

        DİYARBAKIRValiliği, Bursa´daki İmralı cezaevinde tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan´ın ceza infaz koşullarının gündeme getirilmesi amacıyla düşünülen `Gemlik´e özgürlük yürüyüşü´ için, kentte 4 gün süreyle giriş ve çıkışların kısıtlandığını, eylem ve etkinliklerin de yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 15.11.2023 - 22:58
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        Diyarbakır´da, Gemlik yürüyüşü için 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
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        DİYARBAKIRValiliği, Bursa´daki İmralı cezaevinde tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan´ın ceza infaz koşullarının gündeme getirilmesi amacıyla düşünülen `Gemlik´e özgürlük yürüyüşü´ için, kentte 4 gün süreyle giriş ve çıkışların kısıtlandığını, eylem ve etkinliklerin de yasaklandığını duyurdu.

        Diyarbakır Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Teröristbaşı Abdullah Öcalan´ın ceza infaz koşullarının gündeme getirilmesi amacıyla, İmralı Cezaevinin bağlı bulunduğu Bursa´ya yapılacağı öğrenilen `İmralı -sözde- tecridine karşı Gemlik´e özgürlük yürüyüşü´ konulu kitlesel eylem ve etkinlik ile ilgili olarak; Bursa Valiliği tarafından açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden il ve ilçe mülki sınırları içerisine girişlerinin, dış ilçeler açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışlarının ve il merkezine girişlerinin 16 Kasım 00.01'den 22 Kasım günü 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklandığı bilgisi alınmıştır. İlimizden de bahse konu eylem ve etkinlik ile alakalı katılım ve geçiş olabileceği veya ilimizde eylem ve etkinlik yapılabileceği değerlendirildiğinden, `kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden´ yalnızca bahse konu eylem-etkinlik konusu ile ilgili sınırlı kalmak üzere; açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinden bahse konu etkinliğe, jandarma bölgesi dahil, katılmak isteyen veya diğer illerden bahse konu etkinliğe gitmek amacıyla il sınırlarımıza girerek geçiş yapmak isteyen araç, şahıs ve grupların girişleri ve çıkışları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19´uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 16 Kasım günü 00.01'den 19 Kasım saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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