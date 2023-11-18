Diyarbakır´da tarihi sura asılan `Ebu Ubeyde´ posteri indirildi

DİYARBAKIR´da,tarihi sura asılan Hamas´ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde´nin posteri indirildi.

Kentte dün cuma namazı çıkışı bir grup tarafından, Sur ilçesindeki 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi surdaki burçlardan birine Hamas´ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde´nin posteri asıldı. Üzerinde `Diyarbakır´dan Ebu Ubeyde´ye bin selam´ yazan poster, dün gece saatlerinde indirildi. Posterin, tarihi yapının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´nde ve korumasında yer alması nedeniyle indirildiği öğrenildi.