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        Motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin altındaki güvercini kurtardı

        DİYARBAKIR'dabir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta beklerken, yanındaki otomobilin altındaki güvercini fark edip trafiği durdurarak kurtardı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:10
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        Motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin altındaki güvercini kurtardı
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        DİYARBAKIR'dabir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta beklerken, yanındaki otomobilin altındaki güvercini fark edip trafiği durdurarak kurtardı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran 45 AGV 921 plakalı motosikletin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, bu sırada yanında bekleyen 21 AJ 537 plakalı otomobilin altındaki güvercini fark etti. Motosikletten inen sürücü, otomobil sürücüsüne aracın altında güvercin olduğunu söyledi. Kontrollü olarak ilerlemesini söyleyen motosiklet sürücüsü, güvercini otomobilin altından çıkardı. Ancak güvercin bu kez yan taraftaki yolcu minibüsünün altına girdi. Yeşil ışık yanmasına rağmen trafiği durduran sürücü, bu kez yolcu minibüsünün altından güvercini çıkarıp uçmasını sağladı. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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