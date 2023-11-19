Diyarbakır'da Öcalan eyleminde gözaltına alınan 55 kişi serbest DİYARBAKIR´dadün terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için bir araya gelerek yürüyüş yapmak isteyen gruptan polisin müdahalesiyle gözaltına alınan 55 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR´dadün terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için bir araya gelerek yürüyüş yapmak isteyen gruptan polisin müdahalesiyle gözaltına alınan 55 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İmralı'da cezaevinde bulunan terör örgütü PKK´nın elebaşı Abdullah Öcalan için aralarında HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile milletvekillerinin olduğu grup, dün Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı´nda izinsiz basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Valiliğin yasaklama kararı sık sık anonslarla gruba hatırlatmasına rağmen, uyarıların dikkate alınmaması üzerine çevik kuvvet ekiplerince 55 kişi gözaltına alındı. 55 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı.