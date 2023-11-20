Diyarbakır´da fırtına ve sağanak; 1 ölü (5)
BİSMİL´DEEĞİTİME1 GÜN ARA VERİLDİ
Diyarbakır´da etkili olan sağanak nedeniyle Bismil ilçesinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazıları da yolda kaldı. İlçe Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü ile irtibatta olduklarını ve tüm ekiplerinin sahada mevcut olarak temizleme çalışması yaptığı belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada ise eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "İlçemizde sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun yağış sebebi ile ulaşımda ve eğitimde olumsuz durumla karşılaşılmaması adına, ilçe Hıfzısıhha kararı doğrultusunda 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.