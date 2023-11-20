Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DİYARBAKIR´DA FIRTINA VE SAĞANAK; 1 ÖLÜ (5)

        Diyarbakır´daetkili olan sağanak nedeniyle Bismil ilçesinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazıları da yolda kaldı. İlçe Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü ile irtibatta olduklarını ve tüm ekiplerinin sahada mevcut olarak temizleme çalışması yaptığı belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada ise eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "İlçemizde sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun yağış sebebi ile ulaşımda ve eğitimde olumsuz durumla karşılaşılmaması adına, ilçe Hıfzısıhha kararı doğrultusunda 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 02:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 02:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        DİYARBAKIR´DA FIRTINA VE SAĞANAK; 1 ÖLÜ (5)
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır´daetkili olan sağanak nedeniyle Bismil ilçesinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazıları da yolda kaldı. İlçe Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü ile irtibatta olduklarını ve tüm ekiplerinin sahada mevcut olarak temizleme çalışması yaptığı belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada ise eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "İlçemizde sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun yağış sebebi ile ulaşımda ve eğitimde olumsuz durumla karşılaşılmaması adına, ilçe Hıfzısıhha kararı doğrultusunda 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi. 

        Görüntü Dökümü

        -Su altında kalan caddelerde ilerlemeye çalışan araçlar

        -Çalışma yapan kepçe

        -Su altında kalmış bahçeler

        -Su altında kalan caddeler

        -Suda kalan araçlar

        -Şehir merkezinde oluşan sellerde sürüklenen büyük parçalar

        -Şehir merkezinde yağan sağanak yağmur

        DHA-Gündem - Türkiye-Diyarbakır / Bismil - Ahmet Yasin AZİZOĞLU

        2023-11-20 02:28:29

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
        Diyarbakır´da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak; 1 ölü (5)
        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak; 1 ölü (5)
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak; 1 ölü (4)
        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak; 1 ölü (4)
        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak; 1 ölü (3)
        Diyarbakır´da fırtına ve sağanak; 1 ölü (3)