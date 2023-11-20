DİYARBAKIR´DA FIRTINA VE SAĞANAK; 1 ÖLÜ (5) Diyarbakır´daetkili olan sağanak nedeniyle Bismil ilçesinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazıları da yolda kaldı. İlçe Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü ile irtibatta olduklarını ve tüm ekiplerinin sahada mevcut olarak temizleme çalışması yaptığı belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada ise eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "İlçemizde sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun yağış sebebi ile ulaşımda ve eğitimde olumsuz durumla karşılaşılmaması adına, ilçe Hıfzısıhha kararı doğrultusunda 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

Diyarbakır´daetkili olan sağanak nedeniyle Bismil ilçesinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazıları da yolda kaldı. İlçe Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü ile irtibatta olduklarını ve tüm ekiplerinin sahada mevcut olarak temizleme çalışması yaptığı belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada ise eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "İlçemizde sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun yağış sebebi ile ulaşımda ve eğitimde olumsuz durumla karşılaşılmaması adına, ilçe Hıfzısıhha kararı doğrultusunda 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

-Su altında kalan caddelerde ilerlemeye çalışan araçlar

-Çalışma yapan kepçe

-Su altında kalmış bahçeler

-Su altında kalan caddeler

-Suda kalan araçlar

-Şehir merkezinde oluşan sellerde sürüklenen büyük parçalar

-Şehir merkezinde yağan sağanak yağmur

DHA-Gündem - Türkiye-Diyarbakır / Bismil - Ahmet Yasin AZİZOĞLU

2023-11-20 02:28:29