DİYARBAKIR´DA SİLAHLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI

DİYARBAKIR´da,aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada M.T. (27), ağır yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında, öğle saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma büyümeden sonlanırken, taraflar 1042´nci sokakta gece saatlerinde tekrar karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, birbirlerine tabancayla ateş etti. M.T., başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.T., ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis aracı

-Polislerin kovanları araması

-Arşiv hastane görüntüsü

-Genel ve Detay görüntüler

DHA-Gündem - Türkiye-Diyarbakır - Gıyasettin TETİK, Seyfettin EKEN

2023-11-20 02:51:56