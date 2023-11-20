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        Okul çatısında yangın; 300 öğrenci tahliye edildi

        DİYARBAKIR'dabirokulun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:20
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        Okul çatısında yangın; 300 öğrenci tahliye edildi
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        DİYARBAKIR'dabirokulun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Çınar ilçesi Kırsal Avdalı Mahallesi'ndeki Avdalı İmam Hatip Ortaokulu'nun çatısında, okul saatinde yangın çıktı. 300 öğrenci tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin 4 saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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