Okul çatısında yangın; 300 öğrenci tahliye edildi

DİYARBAKIR'dabirokulun çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Çınar ilçesi Kırsal Avdalı Mahallesi'ndeki Avdalı İmam Hatip Ortaokulu'nun çatısında, okul saatinde yangın çıktı. 300 öğrenci tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin 4 saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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