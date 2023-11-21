Kalp krizi geçiren Sümeyye öğretmen, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

DİYARBAKIR´ınHani ilçesinde evinde kalp krizi geçiren öğretmen Sümeyye Çit (30), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde görev yapan matematik öğretmeni Sümeyye Çit, 11 Kasım´da evinde kalp krizi geçirdi. Çit, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hani İlçe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Çit, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Çit, dün akşam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çit´in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çit´in cenazesi, Hani ilçesi Zirve Mahallesi Caferi Tayyar Mezarlığı´ndaki aile kabristanına defnedildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Sümeyye Çit için taziye mesajı yayınladı.