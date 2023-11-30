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        Uzuv kaybı yaşayan 52 depremzedeye protezleri teslim edildi

        ULUSLARARASIDoktorlar Derneği (AID) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yapılan araştırmada, bazılarının birden fazla olmak üzere 850 kişide yaklaşık bin 300 uzuv kaybı tespit edildi. Dernek, sponsorlarının da desteğiyle, ücretsiz protez ve ortez çalışması başlattı. AID Diyarbakır Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, bugüne kadar 101 depremzedenin başvurduğunu, 52´sinin işlemlerinin tamamlandığını, 49´unun da devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:10
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        Uzuv kaybı yaşayan 52 depremzedeye protezleri teslim edildi
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        ULUSLARARASIDoktorlar Derneği (AID) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yapılan araştırmada, bazılarının birden fazla olmak üzere 850 kişide yaklaşık bin 300 uzuv kaybı tespit edildi. Dernek, sponsorlarının da desteğiyle, ücretsiz protez ve ortez çalışması başlattı. AID Diyarbakır Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, bugüne kadar 101 depremzedenin başvurduğunu, 52´sinin işlemlerinin tamamlandığını, 49´unun da devam ettiğini söyledi.

        Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yapılan araştırmada, bazılarının birden fazla olmak üzere 850 kişide yaklaşık bin 300 uzuv kaybı tespit edildi. Uzuv yaralarının iyileşmesi ve kapanması için gerekli olan 40 günlük sürenin ardından dernek, sponsorların da desteğiyle, ücretsiz protez ve ortez çalışması başlattı. AID Diyarbakır Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, bugüne kadar 101 kişinin başvurduğunu, 52´sinin işlemlerinin tamamlandığını, 49´unun da devam ettiğini söyledi. Suriye'deki savaş sonrası, derneğe 2016 yılından bu yana yaklaşık bin 439 kişinin protez takılması için başvurduğunu, bin 218'inin işlemlerinin tamamlandığı da öğrenildi.

        `DEPREMDEN HEMEN SONRA SAHADA HASTALARI TAKİP ETMEYE BAŞLADIK´

        Depremden hemen sonra protezlerini kaybeden hastalar için mobil ortez protez merkezi kurduklarını belirten Doç. Dr. Eşref Araç, "Maalesef 6 Şubat depremi ülkemizi büyük bir krize sürükledi. Bu felaket sonucunda 11 ilimizde hem yapısal, fiziksel hem sosyal hem de sağlık alanında ciddi problemler yaşandı. Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) olarak, depremden hemen sonra sahada hastaları takip etmeye başladık ve ampute olan hastalarımıza protez ve ortezler sağladık. İlk olarak sahra çadırları kurarak sağlık hizmetlerini sunmaya başladık ve ardından psikososyal destek hizmetlerini de sağladık. Ayrıca, Maraş'ta mobil bir ortez protez merkezi kurarak deprem nedeniyle protezini kaybeden veya hasar gören hastaların tamir ve tadilatını gerçekleştirdik. Suriye Savaşı sonrasında ise 2016 yılından bu yana yaklaşık 101´i depremzede bin 439 kişi protez ve ortez talebinde bulundu. Bu başvurulardan depremzedelerin 52, toplamda bin 218'inin işlemleri tamamlandı" dedi.

        'HASTALARDAN ÜCRET ALMIYOR, KADIN VE ÇOCUKLARA ÖNCELİK TANIYORUZ'

        Sadece ortez ve protez yapmadıklarını, tedavi sürecinde rehabilitasyon ve fizik tedavilerini de verdiklerini söyleyen Araç, "Depremden sonra, 10 Şubat itibarıyla ortez ve protez taleplerini almaya başladık. Öncelikle uzuv kaybı yaşayan hastaların ameliyatlarını gerçekleştirdik ve ardından iyileşme sürecine geçtik. Bazı hastalar birden fazla proteze ihtiyaç duyabilir, bu nedenle başvuru sayısı ile protez sayısı arasında farklılık olabilir. Sadece ortez ve protez yapmakla kalmıyor, aynı zamanda rehabilitasyon ve fizik tedavi süreçlerini de birlikte yürütüyoruz. Bu hastalarımızın yanında her zaman bulunuyor ve işlemlerini sürdürüyoruz. Kadın ve çocukların başvurularını önceliyoruz. Bu işlemlerin hiçbirinden herhangi bir ücret talep etmiyoruz" diye konuştu. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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