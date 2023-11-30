Komedi Mola 7. bölümüyle Diyarbakırlılarla buluşacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (DBŞT) yeni oyunu Komedi Mola'nın 7. bölümü Diyarbakırlılarla buluşacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, her hafta farklı skeçlerden oluşacak yeni oyuna Komedi Mola 7. bölümüyle devam edecek.

İki Türkçe ve iki Kürtçe skeçten oluşacak oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini Handan Ekici, yönetmenliğini ise Erdal Ayna yapıyor.

Oyun, 1 Aralık Cuma günü 20.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.