Diyarbakır'da AVM ve tarihi surlara Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı DİYARBAKIR'da bir AVM ile tarihi surlara, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı.

DİYARBAKIR'da bir AVM ile tarihi surlara, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri tarafından, kentteki bir AVM´nin balkonu ile tarihi Sur ilçesindeki surların üzerine, üzerinde 'Allah'a rağmen sözü dinlenilecek hiç kimse yoktur. Bu evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka İlah yoktur' yazılı Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı. Vakıf, hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.