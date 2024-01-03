Diyarbakır'da AVM ve tarihi surlara Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı
DİYARBAKIR'da bir AVM ile tarihi surlara, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı.
DİYARBAKIR'da bir AVM ile tarihi surlara, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri tarafından, kentteki bir AVM´nin balkonu ile tarihi Sur ilçesindeki surların üzerine, üzerinde 'Allah'a rağmen sözü dinlenilecek hiç kimse yoktur. Bu evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka İlah yoktur' yazılı Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı. Vakıf, hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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