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        Diyarbakır'da AVM ve tarihi surlara Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı

        DİYARBAKIR'da bir AVM ile tarihi surlara, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 19:09 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:10
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        Diyarbakır'da AVM ve tarihi surlara Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı
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        DİYARBAKIR'da bir AVM ile tarihi surlara, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı üyeleri tarafından, kentteki bir AVM´nin balkonu ile tarihi Sur ilçesindeki surların üzerine, üzerinde 'Allah'a rağmen sözü dinlenilecek hiç kimse yoktur. Bu evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka İlah yoktur' yazılı Kelime-i Tevhid bayrağı asıldı. Vakıf, hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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