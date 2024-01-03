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        60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı´nın müteahhidine 22,5 yıla kadar hapis istemi

        DİYARBAKIR´da kaçak olarak inşa edilen 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yoldaş Apartmanı´nın müteahhidi tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş hakkında, `Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma´ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:00
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        60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı´nın müteahhidine 22,5 yıla kadar hapis istemi
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        DİYARBAKIR´da kaçak olarak inşa edilen 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yoldaş Apartmanı´nın müteahhidi tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş hakkında, `Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma´ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen depremde yıkılan Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuksuz yargılanan binanın müteahhidi Sadullah Yoldaş hakkında, `Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma´ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        İddianamede, 1994´te yapılan Yoldaş Apartmanı'nın bodrum, zemin, 8 normal ve 1 teras olmak üzere 11 kattan oluştuğu ve toplam inşaat alanının 5 bin 946 metrekare olduğu, müteahhit Sadullah Yoldaş´ın 60 kişinin ölümü ve 9 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu belirtilerek, "Şüpheli Sadullah Yoldaş'ın, elverişsiz malzeme kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis etmek suretiyle her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsa da sonucu öngörmüş olmasına rağmen eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla 60 kişinin ölümünden, 9 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu anlaşılan şüphelinin, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur" denildi.

        YAPI KULLANIM İZNİ BULUNMUYOR

        İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, yapının belediye arşiv dosyasının bulunmadığı, yapı ruhsatının ve ruhsat ekinde olması gereken mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin mevcut olmadığı kaydedildi. Raporda, betonarme imalatlarının TS500 ile 1975 deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun olarak yapılmadığı, binanın yapı kullanım izin belgesinin de bulunmadığı yer aldı. Raporun sonuç kısmında da "Yoldaş Apartmanı'nın ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Bu yıkımda binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaatı yapan müteahhidin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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