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        Diyarbakır'da kaçak inşa edilen binanın müteahhidine 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

        Diyarbakır'da geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:15
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        Diyarbakır'da kaçak inşa edilen binanın müteahhidine 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi
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        Diyarbakır'da geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz sanık binanın müteahhidi Sadullah Y, hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle sanık hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Yoldaş Apartmanı'nın bodrum kat, zemin kat, 8 normal kat ve 1 teras katı olmak üzere 11 kattan oluştuğu, toplam inşaat alanının 5 bin 946 metrekare olduğu bildirildi.

        Müştekilerin, yakınlarının ölümlerine, yaralanmalarına ve kendi yaralanmalarına neden oldukları için sanıktan şikayetçi oldukları ifade edilen iddianamede, sanığın binanın yıkılmasında herhangi bir kusurunun olmadığı yönündeki iddiaları yer aldı.

        1994 yılında yapılan ve depremde çöken Yoldaş Apartmanı ile ilgili hazırlanan ve iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, yapının "belediye arşiv dosyası"nın bulunmadığı, dolayısıyla yapı ruhsatının ve ruhsat ekinde olması gereken mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin mevcut olmadığı belirtildi.

        Binanın 1975 deprem yönetmeliğinde tanımlanan en düşük beton sınıfı dikkate alındığında dahi beton karot numunelerinin söz konusu sınıfı sağlamadığı, betonarme imalatlarının TS500 ile 1975 deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun olarak yapılmadığı, bodrum katında kolon kesmeye yönelik bulguya rastlanılmadığı ifade edilen raporda, binanın yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığı kaydedildi.

        - Bina denetimsiz yapılmış

        Raporun sonuç kısmında, "Yoldaş Apartmanı'nın ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Bu yıkımda binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaatı yapan müteahhidin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Şüpheli Sadullah Y'nin, elverişsiz malzeme kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis etmek suretiyle her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsa da sonucu öngörmüş olmasına rağmen eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla 60 kişinin ölümünden, 9 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu anlaşılan şüphelinin, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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