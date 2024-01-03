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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 sokakta yenileme çalışmaları yapılıyor

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 sokakta yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:10
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 sokakta yenileme çalışmaları yapılıyor
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 sokakta yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki kaldırımların yenilenmesi, genişletilmesi, parke taşlarıyla düzenlenmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Vatandaşların talepleri doğrultusunda, Amid Caddesi'ndeki 1096 ve 1097'nci sokakların modernize edildiği, yaya geçitleri için elverişli hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatları doğrultusunda ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan bölgelerde kaldırım düzenleme, parke taşı döşeme çalışmaları yürütmekte olup ayrıca altyapı çalışmalarını yürüten kurumların faaliyetleri nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürmekteler. Titiz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu hizmetlerin amacı vatandaşlarımızın yaşam koşullarını konforlu hale getirmektir."

        Galeri
        Galeri

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