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        Diyarbakır'da cezaevi ring aracı şarampole devrildi: 23 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, cezaevi ring aracı şarampole devrildi. Kazada 12'si askeri personel olmak üzere 23 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:45
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        Diyarbakır'da cezaevi ring aracı şarampole devrildi: 23 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, cezaevi ring aracı şarampole devrildi. Kazada 12'si askeri personel olmak üzere 23 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. İstanbul Maltepe Cezaevi'nden Bitlis Cezaevi'ne mahkumları sevk eden 34 JF 0656 plakalı cezaevi ring aracı, kırsal Yayıklı Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Araçtaki 12'si askeri personel, 11'i mahkum toplam 23 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Bazı yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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