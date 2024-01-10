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        Diyarbakır'da minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 09:03 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:03
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        Diyarbakır'da minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.

        Mehmet K. yönetimindeki 21 EN 834 plakalı minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bir markete girdi.

        Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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