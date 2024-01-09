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        Diyarbakır'da evinde bıçaklanarak öldürülen kadının eşi tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:50 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:50
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        Diyarbakır'da evinde bıçaklanarak öldürülen kadının eşi tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Körhat Mahallesi'ndeki binanın 6. katında yaşayan P.B'nin (45) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan P.B'nin eşi N.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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