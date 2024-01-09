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        7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ravzanur, öldü

        DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde, 8 katlı apartmanın 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ravzanur Bülbül (16), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 23:40 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:45
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        7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ravzanur, öldü
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        DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde, 8 katlı apartmanın 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ravzanur Bülbül (16), yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi´ndeki bir sitede bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Ravzanur Bülbül, binanın 7´nci kattaki evlerinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek, zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ravzanur´un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ravzanur´un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. 

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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