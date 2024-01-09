7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ravzanur, öldü

DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde, 8 katlı apartmanın 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ravzanur Bülbül (16), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi´ndeki bir sitede bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Ravzanur Bülbül, binanın 7´nci kattaki evlerinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek, zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ravzanur´un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ravzanur´un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.