Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.

İstanbul Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis'in Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyan cezaevi aracı, Diyarbakır Silvan kara yolu Yayık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar ve ambulans helikopterle kentteki hastanelere kaldırıldı.

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