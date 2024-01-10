Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı

        Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.

        İstanbul Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis'in Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyan cezaevi aracı, Diyarbakır Silvan kara yolu Yayık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslar ve ambulans helikopterle kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Lüks semtlerin uyuşturucu satıcısı avukat çıktı!
        Lüks semtlerin uyuşturucu satıcısı avukat çıktı!
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        4 yavrusuyla yangın dehşetini yaşayan anne: Ateşin içinde çocuğumu aradım
        4 yavrusuyla yangın dehşetini yaşayan anne: Ateşin içinde çocuğumu aradım
        Diyarbakır'da minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı
        Diyarbakır'da minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı
        7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ravzanur, öldü
        7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ravzanur, öldü
        Diyarbakır'da evinde bıçaklanarak öldürülen kadının eşi tutuklandı
        Diyarbakır'da evinde bıçaklanarak öldürülen kadının eşi tutuklandı
        Evinde bıçaklanarak öldürülen kadının eşi tutuklandı
        Evinde bıçaklanarak öldürülen kadının eşi tutuklandı
        Akrabalarını ziyaret için evden çıktı, dönmeyince arama çalışması başlatıld...
        Akrabalarını ziyaret için evden çıktı, dönmeyince arama çalışması başlatıld...