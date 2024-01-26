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        Barış yapıp dönerken kavga çıktı: 2 ağır yaralı

        DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde husumetli iki aileden birinin üyeleri, yapılan barışın ardından evlerine dönerken girdikleri tarlada uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Kendilerini uyaran tarla sahipleri ile aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:45
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        Barış yapıp dönerken kavga çıktı: 2 ağır yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde husumetli iki aileden birinin üyeleri, yapılan barışın ardından evlerine dönerken girdikleri tarlada uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Kendilerini uyaran tarla sahipleri ile aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.

        Olay, dün gece saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Kırıkkaşık Mahallesi´nde meydana geldi. İki aile arasındaki husumet, karakol komutanının araya girmesiyle sona erdi. Dağılan ailelerden birinin üyeleri evlerine dönerken, yolda girdikleri tarlada, uzun namlulu silahlarla ateş etti. Tarla sahibi bu kişileri uyarınca önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan E.K. ve M.K. ağır yaralandı. Yaralılar, araçlarla Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtilirken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı. 

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