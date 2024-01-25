Dicle Elektrik Genel Müdürü Arvas "Basın Buluşması"nda konuştu:

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Asıl amacımız, enerji tedarikini artırmak. Yaptığımız yatırımların hızlanması, teknolojiyle ilgili yatırımlarımızın uç noktaya gelmesiyle 10 yılın toplamında 165 milyar lira ülke ekonomisine katkı sağladık." dedi.

Arvas, genel müdür yardımcıları ve Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka ile merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Basın Buluşması"nda 2023 yılındaki yatırımları, sosyal projeleri ve şirketin 2024 vizyonuna ilişkin bilgi verdi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te hizmet verdiklerini dile getiren Arvas, bu yıl itibarıyla abone sayılarının 2,3 milyona ulaştığını söyledi.

Enerji tüketimi anlamında değerlendirildiğinde dağıtım şirketleri arasında ikinci sırada yer aldıklarını belirten Arvas, aynı zamanda en büyük kayıp kaçak oranının da bölgede olduğuna dikkati çekti.

Kayıp kaçak ve kayıt dışı kullanımındaki oranın kendilerini üzdüğünü dile getiren Arvas, şöyle devam etti:

"Biz 10. yılın içindeyken yaklaşık yüzde 76 olan kayıp kaçak oranımızı yüzde 43 seviyelerine taşıdık. Bu 10 yıllık süre zarfında bunu yaparken en büyük mücadele şeklimiz, vatandaşa dokunarak bir algıyla mücadele etmeye çalıştık. Burada uzun yıllar enerji bedeli ödemeyen bir kitleye yönelik 2013'te özelleştirmeden sonra daha sıkı, yüksek denetimli bir uygulama getirdik."

Vatandaşlara elektrik sağlamanın kamu hizmeti olduğunu, enerji sektöründeki en önemli hizmetin de kesintisiz enerji sağlamak olduğunu vurgulayan Arvas, elektriğin su ve hava kadar vazgeçilmez olduğunu, yaptıkları yatırımlarla kesintisiz enerjiyi belirli bir noktaya getirdiklerini belirtti.

Abonelerin kaliteli enerji kullanabilmeleri için kayıp kaçak oranının standartların altına çekilmesi gerektiğini söyleyen Arvas, şunları ifade etti:

"Çünkü siz ne kadar yatırım yaparsanız yapın, ne kadar rehabilite ederseniz edin kayıp kaçak oranının yüksek olması sadece enerjide bir finansal kayıp değil daha önemlisi enerji tedarikine verdiği zarardır. Biz dağıtım şirketleri olarak kayıt altında olan abonelerimizin kullanım güçlerine göre şebeke planlamasını yapıyoruz. Özellikle şehir merkezlerinde altyapı çalışmalarını bitirdiğimiz yerlerde kayıt dışının artmasıyla enerji kalitesinde sıkıntı yaşıyoruz. Bunun temel sebebi, kayıt dışı kullananların maalesef enerjinin tasarrufuyla ilgili bir dertleri, öncelikleri olmuyor. Kayıt dışı kullanımda israf çok üst düzeyde oluyor."

Özelleştirmeyle Dicle Elektrik'i devraldıklarında 2 bin 800 olan çalışan sayısını yaklaşık 3 katına çıkardıklarını belirten Arvas, dağıtım şirketleri arasında bu personel yoğunluğuna sahip tek şirket olduklarını dile getirdi.

Arvas, "Asıl amacımız, enerji tedarikini artırmak. Yaptığımız yatırımların hızlanması, teknolojiyle ilgili yatırımlarımızın uç noktaya gelmesiyle 10 yılın toplamında 165 milyar lira ülke ekonomisine katkı sağladık." dedi.

Bölgede 18,5 milyon dekar tarımsal sulama alanı bulunduğunu ifade eden Arvas, tarımsal sulamadaki kayıp kaçak oranının yüzde 50'ye yakın olduğuna dikkati çekti.

Tahsilatla ilgili çoğu zaman haksız eleştirilerle karşılaştıklarını söyleyen Arvas, şunları kaydetti:

"2024 yılında mümkün olan ve borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerimize enerji vermemeyi hedefliyoruz. Enerji vermemek dışında bir çaremiz kalmadı. Tarımsal sulamada kayıt dışı olduğunda hatlarımızda çok büyük problemler oluyor. Tarımsal sulama abonelerimiz 2024 yılı ve sonrasında artık enerji bedelini ödemeden sezonu bitiremeyecekler. 10 yıldır 20 milyar liraya yakın tarımsal sulama ana para alacağımız oluştu, bu her sene katlanarak artıyor."