Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kırıkkaşık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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