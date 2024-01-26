Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kırıkkaşık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.