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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:34
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Kırıkkaşık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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