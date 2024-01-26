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        Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:29 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:37
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        Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe jandarma komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaşıldı.

        Adrese düzenlenen operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği, 11 şarjör ve 368 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda, İ.A. ve S.A. gözaltına alındı, silah ve mühimmatlara el konuldu.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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