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        DİYARBAKIR'DA KALDIRIMA ÇIKAN OTOMOBİL, YOLUN ALT KISMINA DÜŞTÜ: 6 YARALI

        DİYARBAKIR'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra yolun alt kısmına düştü. Kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 02:20 Güncelleme: 29.01.2024 - 02:20
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        DİYARBAKIR'DA KALDIRIMA ÇIKAN OTOMOBİL, YOLUN ALT KISMINA DÜŞTÜ: 6 YARALI
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        DİYARBAKIR'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra yolun alt kısmına düştü. Kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesinde meydana geldi. S.A.  yönetimindeki 34 CRK 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, yolun alt kısmına düştü. Otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1´inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

        Görüntü Dökümü

        ----------

        -Olay yerinden görüntü

        -Kaza yapan otomobilden görüntü

        -Polis araçları ve ambulanstan görüntü

        -Ambulansın yaralıları hastaneye götürmesi

        -Genel ve detay görüntüler

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Diyarbakır - Selim KAYA, Seyfettin eken

        2024-01-29 02:19:35

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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