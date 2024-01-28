Diyarbakır'da kardan yolu kapanan mahalledeki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, solunum sıkıntısı çeken hasta, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Kırsal Kılıçlı Mahallesi'nde rahatsızlanan 16 yaşındaki H.E'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye 3 saatlik zorlu yolculuğun ardından ulaştı.

Hastaya ilk müdahaleyi evinde yapan ekipler, ulaşım güçlüğü nedeniyle H.E'nin hastaneye nakli için ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen ambulans helikopter, sağlık çalışanları tarafından kardan temizlenerek hazırlanan alana indi.

Sedyeyle helikoptere taşınan H.E, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ulaştırıldı.

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