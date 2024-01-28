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        Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:58 Güncelleme: 28.01.2024 - 22:06
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        Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.S.F. idaresindeki 21 AEB 781 plakalı otomobil, Elazığ Bulvarı Ofis Kavşağı mevkisinde Hakan Y'nin kullandığı 21 AEP 773 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun ortasında ters döndü.

        Kazada, sürücü M.S.F. ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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