Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.S.F. idaresindeki 21 AEB 781 plakalı otomobil, Elazığ Bulvarı Ofis Kavşağı mevkisinde Hakan Y'nin kullandığı 21 AEP 773 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yolun ortasında ters döndü.

Kazada, sürücü M.S.F. ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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