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        Diyarbakır'da otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 00:05 Güncelleme: 29.01.2024 - 00:13
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        Diyarbakır'da otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde 34 CRK 882 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak yolun alt kısmına düştü.

        Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu biri ağır 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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