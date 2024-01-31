2 kişinin yaralandığı kazada motosikletli, kırmızı ışıkta geçmiş DİYARBAKIR'da 1'i ağır, 2 kişinin yaralandığı kazada motosikletin kırmızı ışıkta geçip otomobile çarptığı ve üzerindeki yaralıların da kask takmadığı ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da 1'i ağır, 2 kişinin yaralandığı kazada motosikletin kırmızı ışıkta geçip otomobile çarptığı ve üzerindeki yaralıların da kask takmadığı ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Diyarbakır Çevre Yolu 4'üncü Sanayi Sitesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen 21 AEN 219 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve yolda 4'üncü Sanayi Sitesi'ne dönmek isteyen 56 AZ 804 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada motosikletteki M.M.O. (23) ve F.S. (23) yaralandı. Her 2 yaralının da kask takmadığı ortaya çıktı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. F.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.M.O'nun ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.