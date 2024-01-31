Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        2 kişinin yaralandığı kazada motosikletli, kırmızı ışıkta geçmiş

        DİYARBAKIR'da 1'i ağır, 2 kişinin yaralandığı kazada motosikletin kırmızı ışıkta geçip otomobile çarptığı ve üzerindeki yaralıların da kask takmadığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kişinin yaralandığı kazada motosikletli, kırmızı ışıkta geçmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da 1'i ağır, 2 kişinin yaralandığı kazada motosikletin kırmızı ışıkta geçip otomobile çarptığı ve üzerindeki yaralıların da kask takmadığı ortaya çıktı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Diyarbakır Çevre Yolu 4'üncü Sanayi Sitesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen 21 AEN 219 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve yolda 4'üncü Sanayi Sitesi'ne dönmek isteyen 56 AZ 804 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada motosikletteki M.M.O. (23) ve F.S. (23) yaralandı. Her 2 yaralının da kask takmadığı ortaya çıktı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. F.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.M.O'nun ise tedavisi sürüyor.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Kayseri'de 3 haftalık bebeğini öldüren "anne"ye müebbet
        Kayseri'de 3 haftalık bebeğini öldüren "anne"ye müebbet
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü, acil durum ilan edildi!
        Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü, acil durum ilan edildi!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?

        Benzer Haberler

        Astronot Gezeravcı, Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı
        Astronot Gezeravcı, Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı
        Diyarbakırlı öğrenciler Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile görüştü
        Diyarbakırlı öğrenciler Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile görüştü
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Diyarbakırlı dengbejler depremde hayat...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Diyarbakırlı dengbejler depremde hayat...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Yarım asırlık dikiş makinesiyle kontey...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Yarım asırlık dikiş makinesiyle kontey...
        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Diyarbakır´da sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kardeşten biri öl...
        Diyarbakır´da sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kardeşten biri öl...