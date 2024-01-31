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        Haberler Gündem 3. Sayfa KATİL ANNE! 3 haftalık bebeğini boğmuştu! Karar çıktı - Son dakika haberleri

        Kayseri'de 3 haftalık bebeğini öldüren "anne"ye müebbet

        Kayseri'de 3 haftalık bebeğini yastıkla boğarak öldüren 43 yaşındaki Ayşe Bülbül, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:06
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        Kayseri'de 3 haftalık bebeğini öldüren "anne"ye müebbet
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

        Olay, 5 Temmuz 2020'de sabaha karşı Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe Bülbül, yaklaşık 1 ay önce, doğum yapacak olması nedeniyle baba evine geldi. İlçe Devlet Hastanesi'nde 3 hafta önce kız çocuğu dünyaya getiren Ayşe Bülbül, doğum sonrası yeniden babasının evine döndü. Bülbül, çiftçi olan eşiyle birlikte dünyaya gelen çocuklarına Melek ismini koydu. Bülbül 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdü. Gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine konuldu.

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        TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Ayşe Bülbül hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın önceki duruşmalarında Bülbül, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

        AKLİ DENGESİ YERİNDE RAPORU

        Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Ayşe Bülbül hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını ve sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüşte bulunduğunu söyledi.

        HAKİM O İFADESİNİ HATIRLATTI

        Son sözü sorulan sanık Bülbül, "Öyle bir şey yok. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi. Mahkeme başkanının bir önceki duruşmada, "Ağlıyor diye öldürdüm. Cezamı çekmek istiyorum" dediği ifadesini hatırlatması üzerine ise sanık Bülbül, "Ne dediğimi bilmiyorum" cevabını verdi.

        İYİ HAL VE MÜEBBET

        Mahkeme heyeti sanık Ayşe Bülbül'ü, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını müebbede düşürdü ve sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

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