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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Diyarbakırlı dengbejler depremde hayatını kaybeden arkadaşları için "ağıt" yakıyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremlerde ailesiyle birlikte yaşadığı evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden "kültürel miras taşıyıcısı" dengbej Mehmet Tanrıverdi'yi, arkadaşları Kürtçe ağıt ve türkülerle yad ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:05
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Diyarbakırlı dengbejler depremde hayatını kaybeden arkadaşları için "ağıt" yakıyor
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        ÖMER YASİN ERGİN - Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremlerde ailesiyle birlikte yaşadığı evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden "kültürel miras taşıyıcısı" dengbej Mehmet Tanrıverdi'yi, arkadaşları Kürtçe ağıt ve türkülerle yad ediyor.

        Diyarbakır'da da yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerine Yenişehir ilçesindeki evinde yakalanan 77 yaşındaki "kültürel miras taşıyıcısı" dengbej Mehmet Tanrıverdi, eşi Servet ile çocukları Neriman, Ayfer ve Yunus Tanrıverdi ile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen, icra ettiği sanatı geleneksel aktarım yöntemleriyle öğrenen ve öğretebilen, sanatında belli bir olgunluğa erişmiş eserler ortaya koyabilen, "somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları"na Diyarbakırlı dengbejlerin de dahil olmasıyla "Sanatçı Tanıtma Kartı" sahibi olan Tanrıverdi'yi, dengbej arkadaşları unutmuyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait "Dengbej Evi"nde seslendirdikleri türkülerle binlerce yıllık geleneği yaşatan 20 dengbejden İbrahim Almas (66) ile Ramazan Demirer (61), arkadaşları Tanrıverdi ve depreme ilişkin Kürtçe kilam (uzun hava veya ağıt) ve stran (türkü) yazdı.

        Dengbejler, Tanrıverdi'nin hayatı, enkaz altına kalması, depremin oluşturduğu etki ve o gün yaşananları Kürtçe söyledikleri ağıt ve türkülerle Dengbej Evi'ni ziyaret edenlere aktarıyor.

        - "Mehmet, dengbejlik adına bir boşluk bıraktı"

        Dengbej İbrahim Almas, AA muhabirine, Tanrıverdi ve ailesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, aradan bir yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

        Tanrıverdi ile 15 yıl boyunca Dengbej Evi'nde stran söylediklerini belirten Almas, şöyle konuştu:

        "Tanrıverdi, yaklaşık 10 gün boyunca eşi ve çocuklarıyla enkaz altında kaldı. 10 gün boyunca hepimiz orada onların çıkarılmasını bekledik. Mehmet, dengbejlik adına bir boşluk bıraktı. Bizden ayrıldığı için çok üzgünüz. Çok güzel bir sesi vardı. Hiç kimseyle herhangi bir kırgınlığı yoktu, kimseye zararı yoktu. Hiçbir zaman birbirimizden rahatsız olmadık. Ona ve onunla birlikte hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."

        Depremin ardından ne yapabileceğini düşündüğünü anlatan Almas, dengbej Mehmet ile depremde hayatını kaybedenler için türkü yazmaya karar verdiğini dile getirdi.

        Almas, "Herkes bilsin ki dengbejlerin görevi budur. Dengbej olan biri mutlaka olup biten olayı hele ki, bu faciayı unutmayacak, tarihe kaydedecek ve eserleri kalıcı olacaktır." dedi.

        - "Çok iyi biriydi, sesi çok güzeldi"

        Dengbej Ramazan Demirer ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Mesai arkadaşları olan dengbej Tanrıverdi'yi kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını anlatan Demirer, sürekli onunla birlikte stran söylediklerini, yokluğunu her zaman hissedeceklerini kaydetti.

        Tanrıverdi ile deprem üzerine sözler yazdığını ifade eden Demirer, "Tanrıverdi ile divanda çok fazla stran söyledik. Yaklaşık 10 yıl boyunca Dengbej Evi'nde beraber şarkılar söyledik. Dengbej Mehmet çok iyi biriydi, sesi çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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