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        Öldürülen 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın 2 hafta önceki paylaşımı; dükkanıma gelip rahatsız ediyorlar (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:20
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        Öldürülen 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın 2 hafta önceki paylaşımı; dükkanıma gelip rahatsız ediyorlar (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        İstanbul Fatih´te bıçaklanarak öldürülen sosyal medyada `Diyarbakırlı Ramazan Hoca´ olarak tanınan Ramazan Pişkin´in cenazesi sabah saatlerinde Diyarbakır´a getirildi. Pişkin´in cenazesi Sur ilçesindeki Ulu Cami´ye götürüldü. Cenazeye, HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Faruk Dinç, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin´in cenazesi, ilçedeki Çiftehavuzlar Mezarlığı´nda toprağa verildi. Pişkin'i son yolculuğuna uğurlamaya gelen kalabalık sık sık tekbir getirerek, `Yaşasın şeriat´ sloganı attı.

        `ÖLDÜRENİ YAKALASINLAR´

        Ayakta güçlükle duran baba Halil Pişkin (80), oğlunu öldürenlerin yakalanmasını istedi. Pişkin, "Onu öldüreni yakalasınlar, cezasını verdinler. Devlete güveniyorum. Allah devlete zeval vermesin. Allah devletimizi muhafaza etsin. Tüm İslam´ı Muhammet devletten razı olsun. Valla oğlum çok iyiydi, çok iyiydi. Seviyordu milleti. Allah hepinizden razı olsun, Allah sizleri Kuran´dan mahrum etmesin" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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