Öldürülen 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın 2 hafta önceki paylaşımı; dükkanıma gelip rahatsız ediyorlar (2)

TOPRAĞAVERİLDİ

İstanbul Fatih´te bıçaklanarak öldürülen sosyal medyada `Diyarbakırlı Ramazan Hoca´ olarak tanınan Ramazan Pişkin´in cenazesi sabah saatlerinde Diyarbakır´a getirildi. Pişkin´in cenazesi Sur ilçesindeki Ulu Cami´ye götürüldü. Cenazeye, HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Faruk Dinç, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin´in cenazesi, ilçedeki Çiftehavuzlar Mezarlığı´nda toprağa verildi. Pişkin'i son yolculuğuna uğurlamaya gelen kalabalık sık sık tekbir getirerek, `Yaşasın şeriat´ sloganı attı.

`ÖLDÜRENİ YAKALASINLAR´

Ayakta güçlükle duran baba Halil Pişkin (80), oğlunu öldürenlerin yakalanmasını istedi. Pişkin, "Onu öldüreni yakalasınlar, cezasını verdinler. Devlete güveniyorum. Allah devlete zeval vermesin. Allah devletimizi muhafaza etsin. Tüm İslam´ı Muhammet devletten razı olsun. Valla oğlum çok iyiydi, çok iyiydi. Seviyordu milleti. Allah hepinizden razı olsun, Allah sizleri Kuran´dan mahrum etmesin" dedi.