Sahte bilezikleri kuyumcuya satmaya çalıştı; o anlar kamerada
DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde girdiği kuyumcuya sahte bilezik satmaya çalışan L.K. (26) adlı kadın, gözaltına alındı. Şüphelinin, 3 farklı kuyumcuyu 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.
DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde girdiği kuyumcuya sahte bilezik satmaya çalışan L.K. (26) adlı kadın, gözaltına alındı. Şüphelinin, 3 farklı kuyumcuyu 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Bismil ilçesinde bir kuyumcuya giren L.K., elindeki bilezikleri satmaya çalıştı. Bileziklerin sahte olduğunu fark eden kuyumcu, şüpheliyi oyalayarak durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, L.K.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen 5 sahte bilezik ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu. Emniyetteki kontrolünde şüphelinin, kent merkezindeki 3 farklı kuyumcuyu aynı yöntemle 350 bin lira dolandırdığı belirlendi. L.K.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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