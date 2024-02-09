Diyarbakır'da firari DEAŞ üyesi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin koordineli çalışma yaptı. Bu kapsamda 2022'den itibaren aranan, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu DEAŞ üyesi H.E. saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan H.E. işlemlerinin ardından tutuklandı.

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