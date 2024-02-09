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        Diyarbakır'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kadın yakalandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalanan kadının üç kuyumcuyu 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:28
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        Diyarbakır'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan kadın yakalandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalanan kadının üç kuyumcuyu 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

        İlçede bir kuyumcuya giren L.K. (26) elindeki sahte altınları satmaya çalıştı. Altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, kadını oyalayarak durumu polise bildirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, L.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen 5 sahte bilezik ve suç geliri olduğu değerlendirilen paraya el konuldu.

        Kentte üç kuyumcunun 350 bin lira dolandırılması olayının şüphelisi olduğu belirlenen kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Bu arada, L.K'nin kuyumcuda sahte altın satmaya çalışması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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