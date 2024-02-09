Diyarbakır'da Bediüzzaman Caddesi bir gün süreyle trafiğe kapatılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün Yeniköy Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'nde yapacağı içme suyu arıza giderme çalışması nedeniyle caddenin belirli bir kısmını bir gün süreyle trafiğe kapatacak.

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