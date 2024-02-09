Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Silvan'da Anadolu Selçuklu, Abbasi ve Bizans dönemlerine ait sikke ve tarihi eser satılacağı yönünde bilgiye ulaşıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.