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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi judo sporcuları Türkiye finallerinde

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, Batman'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında başarı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:01
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi judo sporcuları Türkiye finallerinde
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, Batman’da düzenlenen okul sporları müsabakalarında başarı elde etti.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ücretsiz Spor Okulları'nda keşfedilen yetenekler, DBB Spor Kulübü bünyesinde kendilerini geliştirerek başarı elde ediyor.

        DBB judo sporcuları, Batman’da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Kız Erkek Grup Müsabakalarında kızlar kategorisinde takım halinde birinci oldu.

        40 kilogramda Dicle Başarı, 57 kilogramda Tuana Zeybek birinci olurken, 63 kilogramda Hava Kurt ikinci, 52 kilogramda Hümeyra Teker üçüncü oldu.

        Erkeklerde ise, 34 kilogramda Mikail Göktekin ikinci olarak derece elde etti.

        2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan DBB judo sporcuları, 2-3 Mart tarihlerinde Denizli'de yapılacak Ulusal Okul Sporları Yıldızlar müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

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