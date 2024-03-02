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        Amed Sportif Faaliyetler - Karamanspor: 4-1

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 28'inci hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Karamanspor'u 4-1 yenerek 2 hafta sonra liderlik koltuğuna geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:49 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:50
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        Amed Sportif Faaliyetler - Karamanspor: 4-1
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta 28'inci hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Karamanspor’u 4-1 yenerek 2 hafta sonra liderlik koltuğuna geçti.

        Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta Karamanspor’u ağırladı. Yaklaşık 25 bin taraftarın izlediği maçın ilk yarısında ev sahibi Amed Sportif Faaaliyetler, 9'uncu dakikada Oktay Aydın’ın gölü ile 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0 biten maçın ikinci yarısında Amed Sportif Faaliyetler, 49'uncu dakikada Taner Gümüş ve 53'üncü dakikada Çektar Orhan’ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Konuk takım oyuncusu Ahmet Furkan Özcan’ın 58'inci dakikada farkı 2’ye indirdi. Bu golden 4 dakika sonra Amed Sportif Faaliyetler, Mert Çapar’ın golüyle skoru 4-1 yaptı. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

        Iğdır FK deplasmanda Menemen Belediyespor’a 2-0 yenilince Amed Sportif Faaliyetler puanını 56’ya çıkararak iki hafta sonra liderlik koltuğuna geçti.

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