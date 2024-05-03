Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi

Kulp ilçesinde, evindeyken fenalaşan Zühra Alsaç, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Alsaç'ın hava yoluyla Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi. Alsaç'ı alan ambulans helikopter Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine indi. Alsaç, burada bekletilen ambulansla kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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