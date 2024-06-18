Diyarbakır'da 1,5 ayda, 5 bin 146 dönüm ekili buğday ve arpa yandı
DİYARBAKIR'da mayıs ayı ile haziran ayının ilk 2 haftasında çıkan toplam 541 yangında, 5 bin 146 dönüm buğday ve arpa ekili tarla zarar gördü.
DİYARBAKIR’da mayıs ayı ile haziran ayının ilk 2 haftasında çıkan toplam 541 yangında, 5 bin 146 dönüm buğday ve arpa ekili tarla zarar gördü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Azat Yıldız, “Yangınların çoğu bilinçsizlik ve ihmalden kaynaklanıyor. Hareket halindeki araçlardan atılan cam çöpler ve sigara izmaritleri, yangınlara sebep olabiliyor. Bu da tarım emekçilerinin bir yıllık emeklerini heba edebiliyor. Yangına sebep olabilecek davranışlardan uzak durulması gerekmektedir” dedi.
Diyarbakır’da mayıs ayında 148, haziran ayının ilk 2 haftasında da 393 yangında 5 bin 146 dönüm buğday ve arpa ekili tarla zarar gördü. Yangınlar, 59 araç ve 300 kişilik personelle çalışan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınların yoğun olduğu dönem olan haziran ve temmuz aylarında, zorunlu haller dışında yıllık izinlerin kullanılmasını durdurdu. İnsan kaynaklı yangınların önlenmesi için de bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
Ekiplerin devamlı teyakkuz halinde olduğunu belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Azat Yıldız, “İtfaiye teşkilatımız olarak, haziran ve temmuz aylarında yoğunlukla yaşanan anız, ekin ve ot yangınları için gerekli tüm tedbirleri aldık. Teşkilatımızda bulunan 59 aracımızın tamamının gerekli tüm bakımlarını yaptık, eksiklikleri giderilip yangınlara hazır hale getirdik. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak devamlı teyakkuz halindedir. Teşkilatımızda bulunan 300 personelimizin, yangınların yoğun yaşandığı haziran ve temmuz aylarında, çok önemli bir mazeretleri olmadığı sürece yıllık izinlerini kapattık. Yangınların yoğun yaşandığı dönemde bilinçlendirme çalışmalarına da önem verdik. Bu kapsamda el broşürleri hazırlayıp dağıttık, çiftçilerimiz ve halkımızın bilinçlendirmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.
‘ANIZ YAKMAK TOPRAK VERİMLİLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN BİR UYGULAMADIR’
Yangınların çoğu bilinçsizlik ve ihmalden kaynaklandığını belirten Yıldız, “Hareket halindeki araçlardan atılan cam çöpler ve sigara izmaritleri, yangınlara sebep olabiliyor. Bu da tarım emekçilerinin bir yıllık emeklerini heba edebiliyor. Yangına sebep olabilecek davranışlardan uzak durulması gerekmektedir. Maalesef mayıs ayında bu yıl 148 ekin ve ot yangını çıktı. Bu, geçen yıl aynı dönemde 113’tü. Haziran ayının ikinci haftasında olmamıza rağmen, 393 yangın çıktı. Geçen yıl haziran ayı içerisinde bu rakam 970’ti. Amacımız her geçen yıl yangın sayısını düşürmektir. Bunu da gerekli eğitimler ve bilinçlendirme çalışmalarıyla sağlamaktır. Bu yıl içerisinde, henüz ekin yangını döneminin başındayken, çıkan yangınlarda 5 bin 146 dönüm arpa ve buğday zarar görmüştür. Bu yangınların çoğu ne yazık ki ihmal ve bilinçsizlikten kaynaklanmaktadır. Buradan halkımıza bir kez daha seslenelim; anız yakmak toprak verimliliğini olumsuz etkileyen ve ekosisteme ciddi zarar veren bir uygulamadır. Toprak verimliliğini azaltır, erozyona sebep olur, hava kirliliğine sebep olur, biyolojik çeşitliliği azaltır ve yangın riskini çoğaltır. Anız yakmak yerine alternatif yöntemler kullanılabilir” diye konuştu.
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