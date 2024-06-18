Diyarbakır'da 1,5 ayda, 5 bin 146 dönüm ekili buğday ve arpa yandı

DİYARBAKIR’da mayıs ayı ile haziran ayının ilk 2 haftasında çıkan toplam 541 yangında, 5 bin 146 dönüm buğday ve arpa ekili tarla zarar gördü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Azat Yıldız, “Yangınların çoğu bilinçsizlik ve ihmalden kaynaklanıyor. Hareket halindeki araçlardan atılan cam çöpler ve sigara izmaritleri, yangınlara sebep olabiliyor. Bu da tarım emekçilerinin bir yıllık emeklerini heba edebiliyor. Yangına sebep olabilecek davranışlardan uzak durulması gerekmektedir” dedi.

Diyarbakır’da mayıs ayında 148, haziran ayının ilk 2 haftasında da 393 yangında 5 bin 146 dönüm buğday ve arpa ekili tarla zarar gördü. Yangınlar, 59 araç ve 300 kişilik personelle çalışan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınların yoğun olduğu dönem olan haziran ve temmuz aylarında, zorunlu haller dışında yıllık izinlerin kullanılmasını durdurdu. İnsan kaynaklı yangınların önlenmesi için de bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Ekiplerin devamlı teyakkuz halinde olduğunu belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Azat Yıldız, “İtfaiye teşkilatımız olarak, haziran ve temmuz aylarında yoğunlukla yaşanan anız, ekin ve ot yangınları için gerekli tüm tedbirleri aldık. Teşkilatımızda bulunan 59 aracımızın tamamının gerekli tüm bakımlarını yaptık, eksiklikleri giderilip yangınlara hazır hale getirdik. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak devamlı teyakkuz halindedir. Teşkilatımızda bulunan 300 personelimizin, yangınların yoğun yaşandığı haziran ve temmuz aylarında, çok önemli bir mazeretleri olmadığı sürece yıllık izinlerini kapattık. Yangınların yoğun yaşandığı dönemde bilinçlendirme çalışmalarına da önem verdik. Bu kapsamda el broşürleri hazırlayıp dağıttık, çiftçilerimiz ve halkımızın bilinçlendirmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.