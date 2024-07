Bakan Kurum Şanlıurfa'da (3)

DİYARBAKIRVALİLİĞİNDE İL KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa’daki temaslarının ardından geldiği Diyarbakır’da, Valilik Hevsel Toplantı Salonu’nda Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekilli Galip Ensarioğlu ve kurum müdürlerinin de katılımıyla düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından konuşan Bakan Kurum, 2 Temmuz’dan bu yana ziyaretlerini sürdürdüğünü ifade ederek, “Bugün sizlerin şahsında, Bağlar’dan Kulp’a; Çınar’dan Hani’ye, Lice’den Silvan’a kadar tüm Diyarbakır’ımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Peygamberler, sahabeler ve evliyalar diyarı; Diyarbakır’ımızın sıcak, samimi insanlarıyla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Göreve geldiğimiz 2 Temmuz’dan bu yana geçen 18 günlük sürede, afetzede kardeşlerimize hizmet etme aşkıyla yollardayız. Bugün Diyarbakır’ımızda olduğu gibi, depremzede kardeşlerimizle omuz omuzayız, tek yüreğiz. Bu birlikteliği, 2 hafta önce Malatya, Maraş ve Hatay’da gördük. Aynı duyguları, geçtiğimiz hafta Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adanamızda gördük. Dün ve bugün Elazığ’ımız ve Urfa’mızda aynı azme şahit olduk. Tarihi Suriçi’ni Diyarbakır’ın medeniyet birikimine, şanına yakışır şekilde inşa ettik. Tahrip edilen Hazreti Süleyman Camisi'nin çevre düzenlemesinden sahabe kabirlerinin yeniden ihyasına, Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri üzerindeki 3 bin dükkanın yenilenmesinden tarihi binalarımızın restorasyonuna kadar onlarca alanda muhteşem bir dönüşümü başardık. Özellikle de Sur’da, kilometrelerce uzunlukta altyapı yenileme çalışması yaptık. Bugün hamdolsun, tüm bu çalışmalar sayesinde yepyeni bir Sur’u inşa etmenin, bu güzelliği tarihe armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Şimdi inşallah yeni dönemde de tarihi surlarımızı yeniden aslına uygun şekilde ihya edeceğiz. Burası bambaşka olacak, Diyarbakır’ın şanına yaraşır bir görünüme ve güzelliğe kavuşacak” dedi.

Her ay 25-30 bin konutun yapılarak, teslim edileceğini belirten Bakan Kurum, “16 aydır deprem bölgesi için seferberlik şuuruyla çalışıyoruz. Tüm işlerimizin merkezinde insanımızın ihtiyaçları var. 11 ilimizde 283 bin yuvamız, dükkanlarımız süratle yükseliyor. 4 bin 500’e yakın köyümüzde evlerimizi özgün mimarisi ile inşa ediyoruz. Şu ana kadar toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz. İnşallah 10 gün sonra, yani Temmuz ayı sonunda 15 bin, yine Ağustos’ta 20 bin konutumuzu süratle tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize anahtarlarını teslim edeceğiz. İnşallah her ay böyle 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayacağız. 2025 yılının sonunda; tüm depremzede kardeşlerimizin kendi yuvasında, kendi komşularıyla yine yan yana, yine mutlu ve huzurlu şekilde yaşamasını sağlayacağız. Bugün tam 4 bin 415 yeni yuvamız ve iş yerimizde hayat başladı. Şimdi hızla 17 bin 590 yuva ve iş yerimizi de tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi kardeşlerimizi sıcak yuvalarına kavuşturacağız” diye konuştu.

‘11 İLİMİZ, YENİDEN ANADOLU’NUN EN GÜÇLÜ ŞEHİRLERİ OLANA DEK DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ’

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illeri ayağa kaldırmak için durmadan çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“Bizim davamız, yarınlar için eser davasıdır; bizim derdimiz aziz milletimize hizmet derdidir. 22 yıldır hep bunu yaptık. AK Parti’mizin eser siyasetiyle, yine Cumhur İttifakı’mızın ‘Güçlü Türkiye’ vizyonuyla, milletimizin her bir ferdine hizmet ve eser üretmek için çalışıyoruz. İşte bu yüzdendir ki; şu çeyrek asra yaklaşan dönem boyunca, cennet vatanımızın her köşesini eserlerle, mega projelerle, ulaşım ve şehircilik yatırımlarıyla donattık. Diyarbakır’ımızda; eğitimden sağlığa, çevreden kültür ve turizme kadar, yapılan her dev eserin atında Cumhur İttifakı’mızın imzası vardır. Bu vatanın her karışında, taşında, toprağında alın terimiz vardır. Dünyayı imrendiren nice büyük başarılara milletimizle birlikte yürüdük. Bugün bu kadrolar yine, tüm gücüyle sahadadır. Bugün bu ekipler yine, tüm tecrübesiyle alandadır. Ve deprem bölgesinde; yine milletimizle el ele, gönül gönüle başaracağız. Yeni yuvalarımızda, o huzurlu, güvenli, mutlu günlere birlikte ulaşacağız. Deprem bölgesinde siyasi polemiğe yer yoktur. Deprem bölgesinde, kardeşlik ve dayanışma vardır. Altını çiziyorum, ‘Yarınlar için milli mutabakat’ vardır. Buradaki tüm arkadaşlarımız da bu mutabakatın bir neferidir. Biz valimizle, başkanlarımızla, vekillerimizle diyoruz ki, mesele milletimizin geleceği ise diğer her şey bizim için teferruattır. Cumhur İttifakı’mızın liderliğiyle, devletimizin gücü ve milletimizin dualarıyla 11 ilimiz, yeniden Anadolu’nun en güçlü şehirleri olana dek durmadan çalışacağız. Rabbim bizi milletimize bugüne kadar hiç mahcup etmedi. Bundan sonra da inşallah, bizi annelerimize, yavrularımıza mahcup etmesin diyorum.”