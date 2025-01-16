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        Diyarbakır'da yakalanan "sahte diş doktoru" tutuklandı

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kendisini diş doktoru olarak tanıttığı ve hastalardan tedavi için para aldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:34
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        Diyarbakır'da yakalanan "sahte diş doktoru" tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kendisini diş doktoru olarak tanıttığı ve hastalardan tedavi için para aldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Ergani Caddesi'nde kendisini diş doktoru olarak tanıtarak kayıt dışı klinik açan V.A, vatandaşlara indirimli diş tedavisi hizmeti vereceğini duyurdu.

        İndirimli hizmetten yararlanmak isteyen yaklaşık 30 kişi, kliniğe başvurdu ve hizmet için ücret ödedi.

        Daha sonra hizmet alamayan hastalar, polise şikayet için başvurdu.

        Bunun üzerine İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma Timince yürütülen çalışmada, V.A'nın hekim olmadığı ve kayıt dışı klinik açtığı belirlendi.

        Şüpheli, hastalardan aldığı paralarla kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

        İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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