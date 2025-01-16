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        Kırsal mahallelerdeki ailelerden atık yağ ve pillerle geri dönüşüme katkı

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki aileler, topladıkları atık yağ ve pillerle geri dönüşüme katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:34 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:34
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        Kırsal mahallelerdeki ailelerden atık yağ ve pillerle geri dönüşüme katkı
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki aileler, topladıkları atık yağ ve pillerle geri dönüşüme katkı sunuyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlerce geçen yıl aralık ayında "Gelecek İçin Bir Damla Da Sen Ol" sloganıyla düzenlenen eTwinning Diyarbakır Çalıştayı'nın ardından suyun verimli kullanılması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne de katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Her Damlasında Gelecek Var Projesi" hayata geçirildi.

        Proje çerçevesinde, öğrenci ve ebeveynlerine sıfır atık, temiz su ve suyun tasarruflu kullanılması konusunda bilgilendirme yapılıyor, atık yağlar ve piller geri dönüşüme kazandırılıyor.

        Proje ilk etapta kırsal mahallelerde uygulanmaya başlandı.

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin kırsal Yolköprü Mahallesi'nde de uygulanan proje kapsamında öğrenciler ve ebeveynlerine suyun verimli kullanılması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik eğitim verildi.

        Eğitimin ardından aileler tarafından okula getirilen atık yağlar ve piller, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine teslim ediliyor.

        Daha sonra ekiplerce atık yağlar ve piller, proje bünyesinde dönüşüm yapan özel dönüşüm tesislerine ulaştırılıyor.

        - "Amacımız suda sıfır kayıp ve sıfır atık"

        Yolköprü İlkokulu öğretmeni ve proje koordinatörü Abbas Sargül, AA muhabirine, su kaynaklarını korumak ve sıfır atık temasını yaygınlaştırmak için çocukları ve ebeveynlerini bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Yeni başladıkları projenin ilk etapta kırsal 10 mahalledeki okullarda yürütüldüğünü bildiren Sargül, projeyi yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

        Gerçekleştirilen eTwinning çalıştayıyla da bu amacı başka ülkelerden öğretmen ve öğrencilerle de paylaşmak istediklerini kaydeden Sargül, şöyle konuştu:

        "Bu projenin çıkış noktası İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı eTwinning çalıştayı. Çalıştayın ardından Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan'dan 12 okuldan 15 öğretmenin katılımıyla projemiz başladı. Amacımız suda sıfır kayıp ve sıfır atık. Bu kapsamda eTwinning ile bunu uluslararası arenaya taşımak istiyoruz. Şimdilik Azerbaycan ile ortak başladık. Bunu diğer ülkelere de yaymak istiyoruz. Projeye öğrencilerimizi ve velilerimizi de dahil ettik."

        - "Su olmayınca hayat durur"

        Kırsal mahallede oturan ve projeye destek veren 4 çocuk annesi Nursen Dolu da eşiyle çiftçilik yaptığını söyledi.

        Önceki yıllarda salma sulama yöntemiyle bahçelerini, tarlalarını suladıklarını kaydeden Dolu, şöyle devam etti:

        "Şimdi ise damla ve fıskiye sulama ile kontrollü bir şekilde tarlalarımızı suluyoruz. Eskiden vahşi sulama yaptığımızda şimdiki verimi alamıyorduk. Şimdi damlama ve fıskiye sistemi hem verim hem de bizler için çok iyi oldu. Bu projeye de öğretmenlerimizle, çocuklarımızla girdik. Daha önce çamaşır makinesini her gün çalıştırıyordum, şimdi ise suyu tasarruflu kullanmak için kirli çamaşırları bitirdikten sonra makineyi çalıştırıyorum ayrıca atık yağlarımızı sürekli lavaboya döküyorduk, bize ne kadar zarar verdiğini bilmiyordum. Öğrendikten sonra atık yağları topluyorum. Su, hayatımızda vazgeçilmez bir şey. Su olmayınca hayat durur. Tüm annelere sesleniyorum, lütfen suyunuzu kontrollü kullanın."

        Öğrenci Ela Ergin (10) ise projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, proje sayesinde suyu tasarruflu kullanma yöntemlerini öğrendiğini söyledi.

        Ailesinin çiftçilik ve hayvancılık yaptığını anlatan Ergin, "Su bizim ve hayvanlarımız için çok önemli. Atık yağları lavaboya dökmememiz gerektiğini öğrendik. Proje bizim için çok önemli. Bunu anlatmak için resimler yapıyoruz ve herkese gösteriyoruz. Resimlerimizin üzerine anlamlı sözler yazıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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