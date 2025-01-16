Abdullan Zeydan'ın 8 yıl hapisle yargılandığı dava ertelendi
VAN Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan'ın 2 ayrı suçundan yargılandığı, hakkında 8 yıl hapis cezasının istendiği davanın duruşması, 30 Ocak'a ertelendi.
VAN Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan'ın 2 ayrı suçundan yargılandığı, hakkında 8 yıl hapis cezasının istendiği davanın duruşması, 30 Ocak'a ertelendi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, 'Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı dava, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle Zeydan katılmazken, avukatı Mahsuni Karaman salonda hazır bulundu. 'Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5, 'Basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis istenen Zeydan'ın savunma yapması için duruşma, 30 Ocak'a ertelendi. Zeydan'ın savunmasının ardından davada karar bekleniyor.
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