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        Çocuk parkındaki oyun grupları yandı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde çocuk parkındaki oyun grupları, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:30 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:35
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        Çocuk parkındaki oyun grupları yandı
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde çocuk parkındaki oyun grupları, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Bismil ilçesi Fırat Mahallesi’ndeki Halil İbrahim Oruç Parkı’nda bulunan oyun grupları, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Oyun grupları kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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